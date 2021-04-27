В Україні 7915 нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 27 квітня 2021, 08:34

Побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 квітня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в країні виявили 7 915 нових ковідних хворих. Про це він написав у соцмережі. За його даними, серед нових хворих 336 дітей та 202 медпрацівники.

Летальних випадків 432. Варто зазначити, що за добу було здійснено 72 239 тестів на коронавірус. Звідси і більша кількість хворих.

Стало больше летальных случаев.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях», - додав міністр.

Також за добу вакцину від коронавірусу отримали 11 100 людей.