В Україні 7915 нових ковідних хворих

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Побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 квітня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в країні виявили 7 915 нових ковідних хворих. Про це він написав у соцмережі. За його даними, серед нових хворих 336 дітей та 202 медпрацівники.
Летальних випадків 432. Варто зазначити, що за добу було здійснено 72 239 тестів на коронавірус. Звідси і більша кількість хворих.
Стало больше летальных случаев.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях», - додав міністр.
Також за добу вакцину від коронавірусу отримали 11 100 людей.
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