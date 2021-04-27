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60-річна депутат ВРУ любить змінювати образи.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти помітили зміни в образі лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко. Вона з’явилась в ВРУ з новою зачіскою та окулярах Cartier. Коштує аксесуар 33 500 гривень.
Варто зазначити, що 60-річна Тимошенко обрала собі «свіжий» аксесуар. Тобто з нової колекції Panthère de Cartier. Доповнило образ вбрання чисто чорного кольору – сукня-олівець та високі замшеві чобітки.
Що стосується зачіски, то тепер народна обраниця має гладке, рівне, зібране в пучок волосся.
10:11: 9 українців отримали другу дозу вакцини від коронавірусу
09:37: Тимошенко обрала собі окуляри відомого французького бренду
14:09: Стало відомо, чому антибіотиків не повинно бути в милі
13:39: Зеленський заявив про неможливість проведення діалогу з ватажками «ЛДНР»
13:09: Шоумен Сергій Притула забажав стати головою партії «Голос»
12:38: У Лондоні тисячі людей протестували проти паспортів вакцинації
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