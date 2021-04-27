Тимошенко обрала собі окуляри відомого французького бренду

Аня Мартинюк 27 квітня 2021, 09:37

60-річна депутат ВРУ любить змінювати образи.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти помітили зміни в образі лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко. Вона з’явилась в ВРУ з новою зачіскою та окулярах Cartier. Коштує аксесуар 33 500 гривень.

Варто зазначити, що 60-річна Тимошенко обрала собі «свіжий» аксесуар. Тобто з нової колекції Panthère de Cartier. Доповнило образ вбрання чисто чорного кольору – сукня-олівець та високі замшеві чобітки.

Що стосується зачіски, то тепер народна обраниця має гладке, рівне, зібране в пучок волосся.