Стало відомо, чому антибіотиків не повинно бути в милі

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Зазвичай антибіотики містяться в «антибактеріальному» милі.
Новину передає «Преса України».
Австралійські вчені вирішили нагадати людям, що мило або засіб для чищення, позначені як «антимікробне» або «антибактеріальне», не є більш безпечнішим чи гігієйнічним варіантом. Немає доказів, що такі засоби роблять щось для покращення гігієни рук.
У 2016 році Федеральне управління з лікарських засобів США заборонило 19 протимікробних сполук у господарському милі, виходячи з того, що вони не очищалися ефективніше, і вони можуть мати несприятливі побічні ефекти.
В Австралії мило, яке продається як антибактеріальне або протимікробне, все ще може містити ці сполуки. Їх офіційного регулювання не існує. Експерти з Австралії закликають також заборонити ці сполуки в милі з подібних причин. Вони не роблять мило більш гігієнічним, і - що ще страшніше - вони можуть сприяти стійкості до антибіотиків.
«Звичайне мило на 100% ефективно видаляє патогени за допомогою ефективних методів миття рук, які ми всі добре засвоїли в 2020 році. Під час миття рук мило розчиняє бруд, які утримують бактерії та віруси на вашій шкірі, вони змиваються», - заявив Тревор Літгоу, професор мікробіології з університету Монаш і директор Центру впливу на антимікробну стійкість.
На відміну від антибіотиків, мило не використовує молекулярний процес для очищення рук - воно використовує фізичний процес.
«Мило [протимікробне] працює, оскільки воно є милом. У милі додаткові протимікробні хімічні речовини не забезпечують подальшого захисту, окрім того, що робить мило», - додав він.
В результаті антибактеріальне мило, яке містить антибіотики, дозволяє бактеріям на руках стати стійкими до них.
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