Стало відомо, чому антибіотиків не повинно бути в милі

Аня Мартинюк 26 квітня 2021, 14:09

Зазвичай антибіотики містяться в «антибактеріальному» милі.

Новину передає «Преса України».

Австралійські вчені вирішили нагадати людям, що мило або засіб для чищення, позначені як «антимікробне» або «антибактеріальне», не є більш безпечнішим чи гігієйнічним варіантом. Немає доказів, що такі засоби роблять щось для покращення гігієни рук.

У 2016 році Федеральне управління з лікарських засобів США заборонило 19 протимікробних сполук у господарському милі, виходячи з того, що вони не очищалися ефективніше, і вони можуть мати несприятливі побічні ефекти.

В Австралії мило, яке продається як антибактеріальне або протимікробне, все ще може містити ці сполуки. Їх офіційного регулювання не існує. Експерти з Австралії закликають також заборонити ці сполуки в милі з подібних причин. Вони не роблять мило більш гігієнічним, і - що ще страшніше - вони можуть сприяти стійкості до антибіотиків.

«Звичайне мило на 100% ефективно видаляє патогени за допомогою ефективних методів миття рук, які ми всі добре засвоїли в 2020 році. Під час миття рук мило розчиняє бруд, які утримують бактерії та віруси на вашій шкірі, вони змиваються», - заявив Тревор Літгоу, професор мікробіології з університету Монаш і директор Центру впливу на антимікробну стійкість.

На відміну від антибіотиків, мило не використовує молекулярний процес для очищення рук - воно використовує фізичний процес.

«Мило [протимікробне] працює, оскільки воно є милом. У милі додаткові протимікробні хімічні речовини не забезпечують подальшого захисту, окрім того, що робить мило», - додав він.

В результаті антибактеріальне мило, яке містить антибіотики, дозволяє бактеріям на руках стати стійкими до них.