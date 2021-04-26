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Ні з Пушиліним, ні з Пасічником у статусі президента він не розмовлятиме.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 квітня, український президент Володимир Зеленський заявив, що не має наміру давати добро пропозиції лідера Кремля Володимира Путіна про проведення переговорів з лідерами так званих республік «ЛНР» та «ДНР».
«Я не збираюся розмовляти з терористами, і на моєму місці це просто неможливо», - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Володимир Путін запропонував Володимиру Зеленському обговорювати тему Донбасу з Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником. Останні додали, що готові до діалогу на території Донбасу.
14:09: Стало відомо, чому антибіотиків не повинно бути в милі
13:39: Зеленський заявив про неможливість проведення діалогу з ватажками «ЛДНР»
13:09: Шоумен Сергій Притула забажав стати головою партії «Голос»
12:38: У Лондоні тисячі людей протестували проти паспортів вакцинації
11:57: Британські вчені заявили про високу ефективність вакцини Pfizer-BioNTech
11:21: Друга доза Pfizer та міокардит – В Ізраїлі заговорили про наслідки вакцини від коронавірусу
10:14: Менше тестів – менше хворих – Степанов представив нову коронавірусну статистику
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