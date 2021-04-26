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Зеленський заявив про неможливість проведення діалогу з ватажками «ЛДНР»

Аня Мартинюк 26 квітня 2021, 13:39
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Зеленський заявив про неможливість проведення діалогу з ватажками «ЛДНР»

Ні з Пушиліним, ні з Пасічником у статусі президента він не розмовлятиме. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 квітня, український президент Володимир Зеленський заявив, що не має наміру давати добро пропозиції лідера Кремля Володимира Путіна про проведення переговорів з лідерами так званих республік «ЛНР» та «ДНР».

«Я не збираюся розмовляти з терористами, і на моєму місці це просто неможливо», - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін запропонував Володимиру Зеленському обговорювати тему Донбасу з Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником. Останні додали, що готові до діалогу на території Донбасу.

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