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Питання буде обговорене на з’їзді партії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 квітня, стало відомо, що колишній претендент на посаду мера Києва телеведучий Сергій Притула заявив, що має бажання бути головою партії «Голос».
Даючи інтерв'ю виданню «РБК-Україна», він зазначив, що бачить себе новим керівником.
«І мені подобається те, що я бачу», - заявив він.
Притула додав, що питання про зміну лідера політичної сили буде винесено на з'їзд партії. Коли точно відбудеться з’їзд, наразі невідомо.
13:09: Шоумен Сергій Притула забажав стати головою партії «Голос»
12:38: У Лондоні тисячі людей протестували проти паспортів вакцинації
11:57: Британські вчені заявили про високу ефективність вакцини Pfizer-BioNTech
11:21: Друга доза Pfizer та міокардит – В Ізраїлі заговорили про наслідки вакцини від коронавірусу
10:14: Менше тестів – менше хворих – Степанов представив нову коронавірусну статистику
09:35: Кабмін назвав ціну за смерть від аникоронавірусної вакцини
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