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Люди винесли на вулицю гігантський шприц.
Новину передає «Преса України».
У минулі вихідні, 25 квітня,у Лондоні відбувся протест проти сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Люди зібралися великим натовпом, вони не дотримувалися дистанції та не носили захисні маски. Активісти взяли з собою плакати та гігантський надувний шприц.
За даними британських ЗМІ, відбулися сутички між активістами та поліцією. У правоохоронців полетіли пляшки. Декількох людей заарештували.
Також зазначається, що до акції протесту долучилися телеведучі Беверлі Тернер та Лоуренс Фокс. Раніше стало відомо, що з середини травня у Британії почнуть діяти паспорти вакцинації. В результаті Британський наглядовий орган попередив уряд, що такі паспорти є незаконними.
13:09: Шоумен Сергій Притула забажав стати головою партії «Голос»
12:38: У Лондоні тисячі людей протестували проти паспортів вакцинації
11:57: Британські вчені заявили про високу ефективність вакцини Pfizer-BioNTech
11:21: Друга доза Pfizer та міокардит – В Ізраїлі заговорили про наслідки вакцини від коронавірусу
10:14: Менше тестів – менше хворих – Степанов представив нову коронавірусну статистику
09:35: Кабмін назвав ціну за смерть від аникоронавірусної вакцини
09:06: Тариф грабіжницький – У Нафтогазі розповіли, скільки українці платитимуть за газ
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