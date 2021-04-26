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У Лондоні тисячі людей протестували проти паспортів вакцинації

Аня Мартинюк 26 квітня 2021, 12:38
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У Лондоні тисячі людей протестували проти паспортів вакцинації

Люди винесли на вулицю гігантський шприц.

Новину передає «Преса України».

У минулі вихідні, 25 квітня,у Лондоні відбувся протест проти сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Люди зібралися великим натовпом, вони не дотримувалися дистанції та не носили захисні маски. Активісти взяли з собою плакати та гігантський надувний шприц.

За даними британських ЗМІ, відбулися сутички між активістами та поліцією. У правоохоронців полетіли пляшки. Декількох людей заарештували. 

Також зазначається, що до акції протесту долучилися телеведучі Беверлі Тернер та Лоуренс Фокс. Раніше стало відомо, що з середини травня у Британії почнуть діяти паспорти вакцинації. В результаті Британський наглядовий орган попередив уряд, що такі паспорти є незаконними.

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