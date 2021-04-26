Британські вчені заявили про високу ефективність вакцини Pfizer-BioNTech

Аня Мартинюк 26 квітня 2021, 11:57

Але є одне «але».

Новину передає «Преса України».

Дослідники з Великої Британії провели нове дослідження, яке показало реальну ефективність вакцини Pfizer-BioNTech для захисту від симптоматичної коронавірусної хвороби. Однак у тому випадку, коли вакцину вводять відповідно до графіку.

Команда NHS England & NHS Improvement в Лідсі та Університеті Манчестера заявила, що вакцина виявилася ефективною у запобіганні важкому COVID-19 в ході клінічних випробувань. Тим не менше надано менше доказів щодо її ефективності в реальних умовах, особливо серед людей похилого віку.

Ефективність вакцини проти інфекції SARS-CoV-2, за оцінками, становить приблизно 55% після однієї дози та приблизно 70% після другої дози, введеної через 21 день.