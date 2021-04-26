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Препарат ввели понад 5 млн людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 квітня, стало відомо, що в Ізраїлі зафіксували десятки випадків міокардиту у людей, яким ввели другу дозу вакцини проти коронавірусу від Pfizer. Хвороби системи кровообігу спостерігались у людей віком до 30 років.
Як відомо, в країні уже понад 5 мільйонів вакцинованих людей. Координатор програм по боротьбі з пандемією в Ізраїлі Нахман Еш заявив, що Міністерство охорони здоров'я в наразі вивчає, чи може такий стан у людей бути пов'язаним з вакцинами.
Наголошується, що міокардит може бути викликаний різними вірусами. У Pfizer тим часом заявили, що контактують з міністерством охорони здоров'я Ізраїлю для перевірки даних про препарат.
11:21: Друга доза Pfizer та міокардит – В Ізраїлі заговорили про наслідки вакцини від коронавірусу
10:14: Менше тестів – менше хворих – Степанов представив нову коронавірусну статистику
09:35: Кабмін назвав ціну за смерть від аникоронавірусної вакцини
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