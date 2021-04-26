Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Тариф грабіжницький – У Нафтогазі розповіли, скільки українці платитимуть за газ
  • Росія відкликала війська від українського кордону
  • З бюджету України витратять мільярд гривень на ноутбуки

Друга доза Pfizer та міокардит – В Ізраїлі заговорили про наслідки вакцини від коронавірусу

Аня Мартинюк 26 квітня 2021, 11:21
Версія для друку
Друга доза Pfizer та міокардит – В Ізраїлі заговорили про наслідки вакцини від коронавірусу

Препарат ввели понад 5 млн людей. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 квітня, стало відомо, що в Ізраїлі зафіксували десятки випадків міокардиту у людей, яким ввели другу дозу вакцини проти коронавірусу від Pfizer. Хвороби системи кровообігу спостерігались у людей віком до 30 років.

Як відомо, в країні уже понад 5 мільйонів вакцинованих людей. Координатор програм по боротьбі з пандемією в Ізраїлі Нахман Еш заявив, що Міністерство охорони здоров'я в наразі вивчає, чи може такий стан у людей бути пов'язаним з вакцинами.

Наголошується, що міокардит може бути викликаний різними вірусами. У Pfizer тим часом заявили, що контактують з міністерством охорони здоров'я Ізраїлю для перевірки даних про препарат.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції