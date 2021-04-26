Друга доза Pfizer та міокардит – В Ізраїлі заговорили про наслідки вакцини від коронавірусу

Аня Мартинюк 26 квітня 2021, 11:21

Препарат ввели понад 5 млн людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 квітня, стало відомо, що в Ізраїлі зафіксували десятки випадків міокардиту у людей, яким ввели другу дозу вакцини проти коронавірусу від Pfizer. Хвороби системи кровообігу спостерігались у людей віком до 30 років.

Як відомо, в країні уже понад 5 мільйонів вакцинованих людей. Координатор програм по боротьбі з пандемією в Ізраїлі Нахман Еш заявив, що Міністерство охорони здоров'я в наразі вивчає, чи може такий стан у людей бути пов'язаним з вакцинами.

Наголошується, що міокардит може бути викликаний різними вірусами. У Pfizer тим часом заявили, що контактують з міністерством охорони здоров'я Ізраїлю для перевірки даних про препарат.