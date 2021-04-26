У Росії працюють над списком «недружніх країн»

Аня Мартинюк 26 квітня 2021, 10:46

У нього наразі внесено США.

Новину передає «Преса України».

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що Росія почала формувати список так званих «недружніх країн». Країни, які потраплять у чорний список, не зможуть наймати громадян РФ для роботи в посольствах.

«А хто ж ці самі недружні держави? Список зараз формується» , - відповіла Захарова.

Відомо, що у список наразі внесли США. За її словами, нещодавно кремлівський лідер Володимир Путін поставив свій підпис під указом, яким вводяться обмеження щодо посольств «недружніх країн».