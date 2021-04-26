У Росії працюють над списком «недружніх країн»

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У нього наразі внесено США.
Новину передає «Преса України».
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що Росія почала формувати список так званих «недружніх країн». Країни, які потраплять у чорний список, не зможуть наймати громадян РФ для роботи в посольствах.
«А хто ж ці самі недружні держави? Список зараз формується» , - відповіла Захарова.
Відомо, що у список наразі внесли США. За її словами, нещодавно кремлівський лідер Володимир Путін поставив свій підпис під указом, яким вводяться обмеження щодо посольств «недружніх країн».
11:21: Друга доза Pfizer та міокардит – В Ізраїлі заговорили про наслідки вакцини від коронавірусу
10:14: Менше тестів – менше хворих – Степанов представив нову коронавірусну статистику
09:35: Кабмін назвав ціну за смерть від аникоронавірусної вакцини
09:06: Тариф грабіжницький – У Нафтогазі розповіли, скільки українці платитимуть за газ
18:12: Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати непрацездатних батьків
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