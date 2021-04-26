Менше тестів – менше хворих – Степанов представив нову коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 26 квітня 2021, 10:14

Хворих побільшало на 5062 людини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 квітня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в країні виявили 5062 нових ковідних хворих. Про це він написав на своїй офіційній сторінці у соцмережі.

5 062 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 квітня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 25 апреля 2021 г.

Серед нових хворих 221 дитина та 54 медпрацівники. Летальних випадків 195. Варто зазначити, що за добу було здійснено всього 25 248 тестів на коронавірус.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях», - додав український міністр.

Також за добу вакцину від коронавірусу отримали 1 114 людей.