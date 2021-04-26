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Хворих побільшало на 5062 людини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 квітня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в країні виявили 5062 нових ковідних хворих. Про це він написав на своїй офіційній сторінці у соцмережі.
5 062 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 квітня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 25 апреля 2021 г.
Серед нових хворих 221 дитина та 54 медпрацівники. Летальних випадків 195. Варто зазначити, що за добу було здійснено всього 25 248 тестів на коронавірус.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях», - додав український міністр.
Також за добу вакцину від коронавірусу отримали 1 114 людей.
11:21: Друга доза Pfizer та міокардит – В Ізраїлі заговорили про наслідки вакцини від коронавірусу
10:14: Менше тестів – менше хворих – Степанов представив нову коронавірусну статистику
09:35: Кабмін назвав ціну за смерть від аникоронавірусної вакцини
09:06: Тариф грабіжницький – У Нафтогазі розповіли, скільки українці платитимуть за газ
18:12: Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати непрацездатних батьків
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