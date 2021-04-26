Кабмін назвав ціну за смерть від аникоронавірусної вакцини

Аня Мартинюк 26 квітня 2021, 09:35

З бюджету України на одного померлого виділять трохи менше 2 млн грн.

Новину передає «Преса України».

У постанові Кабміну від №371 «Деякі питання державної компенсації шкоди, пов'язаної з ускладненнями, які можуть виникнути після вакцинації від COVID-19» зазначено, що в разі смерті людини після вакцинації від коронавірусної інфекції сім’я загиблої людини отримає компенсацію.

Вона становитиме 1,7 млн гривень. Тобто 750-ти кратний розмір прожиткового мінімуму. Всього на виплати МОЗ виділили 55,92 млн гривень.