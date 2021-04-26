Тариф грабіжницький – У Нафтогазі розповіли, скільки українці платитимуть за газ

Аня Мартинюк 26 квітня 2021, 09:06

Майже вісім гривень за куб плюс доставка.

Новину передає «Преса України».

Компанія «Нафтогаз України» озвучила фіксовану річну ціну на газ для пересічних споживачів. Так, тариф становить 7,96 гривень за кубометр палива. Вартість вказана з урахуванням податку та без урахування доставки.

Такий тариф діятиме з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Українські споживачі будуть переведені на новий тарифний план автоматично.

Варто зазначити, що для споживачів, які раптово втратили постачальника і перейшли на послуги «Нафтогазу», вартість в травні складе 9,57 грн/куб.м. Вартість вказана з урахуванням податку та без урахування доставки.