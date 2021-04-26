Кабмін назвав ціну за смерть від аникоронавірусної вакцини 09:35
Тариф грабіжницький – У Нафтогазі розповіли, скільки українці платитимуть за газ 09:06
Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати непрацездатних батьків 18:12
Ілон Маск запропонував винагороду 100 мільйонів доларів 16:39
У Нью-Йорку людей обколювали вакциною та роздавали марихуану 15:24
Байден змусить багатих американців платити більші податки 14:02
МОЗ представило рекомендації для святкування Великодня 13:45
Соратник Порошенко «забув» задекларувати особняк в Іспанії 10:51
Мендель анонсувала реакцію Зеленського на заяву Путіна 10:16
ВООЗ просить країни Африки не викидати прострочені вакцини проти COVID-19 09:05
У Латвії вибачились перед російськомовними за рекламу вакцини 08:29
Міг дешевше - Держрезерв закупив тушонку на 46 млн грн 13:02
Майже вісім гривень за куб плюс доставка.
Новину передає «Преса України».
Компанія «Нафтогаз України» озвучила фіксовану річну ціну на газ для пересічних споживачів. Так, тариф становить 7,96 гривень за кубометр палива. Вартість вказана з урахуванням податку та без урахування доставки.
Такий тариф діятиме з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Українські споживачі будуть переведені на новий тарифний план автоматично.
Варто зазначити, що для споживачів, які раптово втратили постачальника і перейшли на послуги «Нафтогазу», вартість в травні складе 9,57 грн/куб.м. Вартість вказана з урахуванням податку та без урахування доставки.
09:35: Кабмін назвав ціну за смерть від аникоронавірусної вакцини
09:06: Тариф грабіжницький – У Нафтогазі розповіли, скільки українці платитимуть за газ
18:12: Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати непрацездатних батьків
16:39: Ілон Маск запропонував винагороду 100 мільйонів доларів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.