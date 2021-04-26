Озвучені переможці кінопремії Оскар-2021

Аня Мартинюк 26 квітня 2021, 08:30

Головну статуетку взяв фільм «Земля кочівників».

Новину передає «Преса України».

В ніч з 25 на 26 квітня відбулась церемонія нагородження кінопремії Оскар. Так, дійство відбулось наживо, оскільки онлайн церемонія виявилась нікому не цікавою. Церемонія тривала майже п'ять годин. Головні статуетки взяли:

Кращий фільм - "Земля кочівників" (Nomadland).

Краща актриса - Френсіс Макдорманд за фільм "Земля кочівників" (Nomadland).

Кращий актор - Ентоні Хопкінс за фільм "Батько" (The Father).

Кращий режисер - Хлоя Чжао за фільм "Земля кочівників" (Nomadland).

Варто зазначити, що через пандемію в прокат вийшло небагато кінострічок, тому список переможців виявився скромним.