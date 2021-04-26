Озвучені переможці кінопремії Оскар-2021

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Головну статуетку взяв фільм «Земля кочівників».
Новину передає «Преса України».
В ніч з 25 на 26 квітня відбулась церемонія нагородження кінопремії Оскар. Так, дійство відбулось наживо, оскільки онлайн церемонія виявилась нікому не цікавою. Церемонія тривала майже п'ять годин. Головні статуетки взяли:
Кращий фільм - "Земля кочівників" (Nomadland).
Краща актриса - Френсіс Макдорманд за фільм "Земля кочівників" (Nomadland).
Кращий актор - Ентоні Хопкінс за фільм "Батько" (The Father).
Кращий режисер - Хлоя Чжао за фільм "Земля кочівників" (Nomadland).
Варто зазначити, що через пандемію в прокат вийшло небагато кінострічок, тому список переможців виявився скромним.
18:12: Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати непрацездатних батьків
16:39: Ілон Маск запропонував винагороду 100 мільйонів доларів
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