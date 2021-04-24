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Проект на стадії обговорення.
Новину передає «Преса України».
Мінсоцполітики встановив розмір оплати послуг соціальних служб. А саме з метою захистити права людей похилого віку. Також в планах узаконити суму, яку повинні будуть витрачати на літніх людей опікуни.
Також турбота про літніх непрацездатних батьків буде регламентована законопроектом «Про захист майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами». Він наразі на стадії обговорення.
18:12: Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати непрацездатних батьків
16:39: Ілон Маск запропонував винагороду 100 мільйонів доларів
15:24: У Нью-Йорку людей обколювали вакциною та роздавали марихуану
14:02: Байден змусить багатих американців платити більші податки
13:45: МОЗ представило рекомендації для святкування Великодня
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