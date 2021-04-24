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Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати непрацездатних батьків

Аня Мартинюк 24 квітня 2021, 18:12
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Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати непрацездатних батьків

Проект на стадії обговорення. 

Новину передає «Преса України». 

Мінсоцполітики встановив розмір оплати послуг соціальних служб. А саме з метою захистити права людей похилого віку. Також в планах узаконити суму, яку повинні будуть витрачати на літніх людей опікуни.

Також турбота про літніх непрацездатних батьків буде регламентована законопроектом «Про захист майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами». Він наразі на стадії обговорення.

 

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