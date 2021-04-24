Паризький Діснейленд став центром вакцинації

Аня Мартинюк 24 квітня 2021, 17:45

Розваги тепер тут не дитячі.

Новину передає «Преса України».

У конференц-залі готелю паризького Діснейленду відкрили Центр вакцинації від коронавірусу. Сам парк розваг закритий через пандемію.

У префектурі департаменту Сена і Марна, де розташований парк, зазначили, що вакцинацію проводитимуть і на вихідних. Отримати укол зможуть до тисячі людей в день.