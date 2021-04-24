Паризький Діснейленд став центром вакцинації

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Новину передає «Преса України».
У конференц-залі готелю паризького Діснейленду відкрили Центр вакцинації від коронавірусу. Сам парк розваг закритий через пандемію.
У префектурі департаменту Сена і Марна, де розташований парк, зазначили, що вакцинацію проводитимуть і на вихідних. Отримати укол зможуть до тисячі людей в день.
18:12: Українців планують законодавчо зобов'язати утримувати непрацездатних батьків
16:39: Ілон Маск запропонував винагороду 100 мільйонів доларів
15:24: У Нью-Йорку людей обколювали вакциною та роздавали марихуану
14:02: Байден змусить багатих американців платити більші податки
13:45: МОЗ представило рекомендації для святкування Великодня
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