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Паризький Діснейленд став центром вакцинації

Аня Мартинюк 24 квітня 2021, 17:45
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Паризький Діснейленд став центром вакцинації

Розваги тепер тут не дитячі. 

Новину передає «Преса України». 

У конференц-залі готелю паризького Діснейленду відкрили Центр вакцинації від коронавірусу. Сам парк розваг закритий через пандемію.

У префектурі департаменту Сена і Марна, де розташований парк, зазначили, що вакцинацію проводитимуть і на вихідних. Отримати укол зможуть до тисячі людей в день.

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