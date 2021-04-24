Вербна неділя в Україні буде холодною – синоптик

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Стало відомо, коли в країну повернеться потепління.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що в ніч на 25 квітня в Україні очікуються заморозки. Вдень температура повітря сягне +7+11 градусів, на Сході та Півдні +11+14 градусів.
Опади у вигляді дощу пройдуть у центральних областях, на північному сході та навколо Карпат. В горах можливий сніг. У Києві вдень +8 градусів. Можливі опади.
За прогнозом Діденко, потепління в Україні очікується з 28 квітня.
16:39: Ілон Маск запропонував винагороду 100 мільйонів доларів
15:24: У Нью-Йорку людей обколювали вакциною та роздавали марихуану
14:02: Байден змусить багатих американців платити більші податки
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