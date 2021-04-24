Вербна неділя в Україні буде холодною – синоптик

Аня Мартинюк 24 квітня 2021, 17:17

Стало відомо, коли в країну повернеться потепління.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що в ніч на 25 квітня в Україні очікуються заморозки. Вдень температура повітря сягне +7+11 градусів, на Сході та Півдні +11+14 градусів.

Опади у вигляді дощу пройдуть у центральних областях, на північному сході та навколо Карпат. В горах можливий сніг. У Києві вдень +8 градусів. Можливі опади.

За прогнозом Діденко, потепління в Україні очікується з 28 квітня.