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Вербна неділя в Україні буде холодною – синоптик

Аня Мартинюк 24 квітня 2021, 17:17
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Вербна неділя в Україні буде холодною – синоптик

Стало відомо, коли в країну повернеться потепління. 

Новину передає «Преса України». 

Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що в ніч на 25 квітня в Україні очікуються заморозки. Вдень температура повітря сягне +7+11 градусів, на Сході та Півдні +11+14 градусів.

Опади у вигляді дощу пройдуть у центральних областях, на північному сході та навколо Карпат. В горах можливий сніг. У Києві вдень +8 градусів. Можливі опади.

За прогнозом Діденко, потепління в Україні очікується з 28 квітня.

 

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