Ілон Маск запропонував винагороду 100 мільйонів доларів

Аня Мартинюк 24 квітня 2021, 16:39

Тому, хто допоможе боротися зі зміною клімату.

Новину передає «Преса України».

Генеральний директор SpaceX і Tesla Ілон Маск запропонував присудити премію Carbon Removal X у розмірі 100 мільйонів доларів за пом’якшення наслідків зміни клімату.

Таким чином він бажає стимулювати розвиток технології вловлювання вуглецю, яка може допомогти боротися зі зміною клімату. Учасники конкурсу повинні будуть продемонструвати нові методи видалення великої кількості утримуваного тепла CO2 з повітря чи океанів.

Змагання за приз триватимуть до 2025 року.