Росія відкликала війська від українського кордону

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Військові повернулися до своїх постійних баз.
Новину передає «Преса України».
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про завершення масштабних позачергових тренувань на заході Росії та в анексованому Криму. Шойгу наказав військам повернутися до своїх постійних баз.
«Я вважаю, що цілі раптової інспекції були повністю досягнуті», - прокоментував він ситуацію на півострові.
За його словами, саме після цього було прийнято рішення завершити діяльність з перевірки в Південному та Західному військових округах. Нагадаємо, протягом двох тижнів у Криму було розташовано понад 10 000 військовослужбовців, 1200 одиниць техніки, а також 40 військових кораблів, які, за словами Росії, були частиною позачергових навчань.
Тим часом західні чиновники впевнені, що вздовж кордону Росії з Україною та в межах Криму, окрім її військово-морських сил в Азовському морі, розташовано щонайменше 100 000 військовослужбовців. Нарощування російських військових викликало тривогу на Заході, що спричинило закручення спекуляцій щодо можливості повноцінної війни, оскільки вона наступила на підставі різкої ескалації боїв між українськими силами та озброєними сепаратистами у східних регіонах країни.
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