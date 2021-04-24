У Нью-Йорку людей обколювали вакциною та роздавали марихуану

Аня Мартинюк 24 квітня 2021, 15:24

Стало відомо, скільки людей отримали безкоштовний косяк.

Новину передає «Преса України».

За даними німецького видання Der Spiegel, жителів Нью-Йорку провакцинували від коронавірусу. Так, «слухняним» американцям за це дали марихуану. Абсолютно безкоштовно.

В результаті десятки людей вишикувалися в чергу біля Юніон-сквер на Манхеттені. Варто зазначити, що вакцинованим роздавали косяки активісти, які нещодавно добилися легалізації легкого наркотику у штаті.

«Вперше ми змогли сидіти тут і на законних підставах роздавати людям косяки. Ми підтримуємо зусилля по вакцинації на федеральному рівні. Але ми також намагаємося змусити їх легалізувати марихуану по всій країні», - завив співорганізатор акції Майкл О'Меллі.

Відомо, що активістам вдалось роздати близько 1500 косяків.