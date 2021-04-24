Ілон Маск запропонував винагороду 100 мільйонів доларів 16:39
У Нью-Йорку людей обколювали вакциною та роздавали марихуану 15:24
Байден змусить багатих американців платити більші податки 14:02
МОЗ представило рекомендації для святкування Великодня 13:45
Соратник Порошенко «забув» задекларувати особняк в Іспанії 10:51
Мендель анонсувала реакцію Зеленського на заяву Путіна 10:16
ВООЗ просить країни Африки не викидати прострочені вакцини проти COVID-19 09:05
У Латвії вибачились перед російськомовними за рекламу вакцини 08:29
Міг дешевше - Держрезерв закупив тушонку на 46 млн грн 13:02
З бюджету України витратять мільярд гривень на ноутбуки 11:47
Підприємства можуть викликати мобільну бригаду для вакцинації – Ляшко 09:37
Написание курсового проекта от специалистов грамотно и эффективно 01:40
Стало відомо, скільки людей отримали безкоштовний косяк.
Новину передає «Преса України».
За даними німецького видання Der Spiegel, жителів Нью-Йорку провакцинували від коронавірусу. Так, «слухняним» американцям за це дали марихуану. Абсолютно безкоштовно.
В результаті десятки людей вишикувалися в чергу біля Юніон-сквер на Манхеттені. Варто зазначити, що вакцинованим роздавали косяки активісти, які нещодавно добилися легалізації легкого наркотику у штаті.
«Вперше ми змогли сидіти тут і на законних підставах роздавати людям косяки. Ми підтримуємо зусилля по вакцинації на федеральному рівні. Але ми також намагаємося змусити їх легалізувати марихуану по всій країні», - завив співорганізатор акції Майкл О'Меллі.
Відомо, що активістам вдалось роздати близько 1500 косяків.
16:39: Ілон Маск запропонував винагороду 100 мільйонів доларів
15:24: У Нью-Йорку людей обколювали вакциною та роздавали марихуану
14:02: Байден змусить багатих американців платити більші податки
13:45: МОЗ представило рекомендації для святкування Великодня
10:51: Соратник Порошенко «забув» задекларувати особняк в Іспанії
10:16: Мендель анонсувала реакцію Зеленського на заяву Путіна
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.