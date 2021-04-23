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Байден змусить багатих американців платити більші податки

Аня Мартинюк 23 квітня 2021, 14:02
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Байден змусить багатих американців платити більші податки

Задля усунення нерівності. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 квітня, стало відомо, що президент США Байден підніме податки для багатих американців. А саме в два рази. Його мета – «усунення нерівності». Про це повідомили американські ЗМІ.

Так, у СШа планують підняти податок на приріст капіталу для тих, у кого річний дохід досягає 1 мільйона доларів. Наразі податкова ставка становить 20%. Її піднімуть до 39,6%.

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