Байден змусить багатих американців платити більші податки

Аня Мартинюк 23 квітня 2021, 14:02

Задля усунення нерівності.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 квітня, стало відомо, що президент США Байден підніме податки для багатих американців. А саме в два рази. Його мета – «усунення нерівності». Про це повідомили американські ЗМІ.

Так, у СШа планують підняти податок на приріст капіталу для тих, у кого річний дохід досягає 1 мільйона доларів. Наразі податкова ставка становить 20%. Її піднімуть до 39,6%.