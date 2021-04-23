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МОЗ представило рекомендації для святкування Великодня

Аня Мартинюк 23 квітня 2021, 13:45
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МОЗ представило рекомендації для святкування Великодня

Українцям пропонують дивитися богослужіння вдома.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 квітня, головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що у МОЗ розробили рекомендації для святкування Великодня. Цьогоріч свято припадає на 2 травня.

Він нагадав, що карантин не посилюватимуть, однак людей закликали відвідувати церковні служби онлайн. Церковним закладам запропонували збільшити кількість служб і зменшити їх тривалість.

Для освячення кошиків у церкві пропонують йти одному члену сім'ї.

 

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