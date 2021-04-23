Соратник Порошенко «забув» задекларувати особняк в Іспанії

Аня Мартинюк 23 квітня 2021, 10:51

Мова йде про Артура Герасимова.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізнались, що співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов не вказав у своїй декларації двоповерховий особняк в Іспанії. Він належить політику та його дружині впродовж 7 років.

У розслідуванні журналістів «Схем» зазначається, що особняк знаходиться в містечку Хавеа, провінції Аліканте. Площа маєтку -120 квадратних метрів, плюс 28 квадратних метрів займають тераси.

Такий особняк наразі може коштувати близько 10 мільйонів гривень.