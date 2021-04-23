Мендель анонсувала реакцію Зеленського на заяву Путіна

Аня Мартинюк 23 квітня 2021, 10:16

Прес-секретар президента запевнила, що вона «обов'язково буде».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 квітня, прес-секретар президента України Юлія Мендель повідомила, що лідер країни відреагує на запрошення Володимира Путіна прибути у Москву. За її словами, це відбудеться скоро.

«Реакція глави держави обов'язково буде», - запевнила вона.

Нагадаємо, 20 квітня президент України Володимир Зеленський випустив відеозвернення, у якому запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу. У Кремлі заявили, що це «заява хорошого актора, тому що смислового навантаження в ньому немає». Путін заявив, що непроти зустрічі. Він також додав, що тему Донбасу Зеленський має обговорювати з лідерами так званих «ЛДНР».