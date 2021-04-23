Мендель анонсувала реакцію Зеленського на заяву Путіна

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Прес-секретар президента запевнила, що вона «обов'язково буде».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 квітня, прес-секретар президента України Юлія Мендель повідомила, що лідер країни відреагує на запрошення Володимира Путіна прибути у Москву. За її словами, це відбудеться скоро.
«Реакція глави держави обов'язково буде», - запевнила вона.
Нагадаємо, 20 квітня президент України Володимир Зеленський випустив відеозвернення, у якому запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу. У Кремлі заявили, що це «заява хорошого актора, тому що смислового навантаження в ньому немає». Путін заявив, що непроти зустрічі. Він також додав, що тему Донбасу Зеленський має обговорювати з лідерами так званих «ЛДНР».
14:02: Байден змусить багатих американців платити більші податки
13:45: МОЗ представило рекомендації для святкування Великодня
10:51: Соратник Порошенко «забув» задекларувати особняк в Іспанії
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