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Англія готова до введення COVID-паспортів

Аня Мартинюк 23 квітня 2021, 09:42
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Англія готова до введення COVID-паспортів

Вони будуть дійсними уже з травня. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 квітня, стало відомо, що з 17 травня громадяни Англії зможуть отримати так звані COVID-паспорти. Завдяки документу мандрівники не проходитимуть карантин та не здавати тест на антитіла до коронавірусу.

За даними видання The Guardian, зразок паспорта буде продемонстровано згодом. COVID-паспорт відрізнятиметься від внутрішніх сертифікатів про проходження вакцинації.

Міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що COVID-паспорти будуть обов’язковими для британців, які планують подорожувати за кордон та повертатися на батьківщину.

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