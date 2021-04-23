ВООЗ просить країни Африки не викидати прострочені вакцини проти COVID-19

Аня Мартинюк 23 квітня 2021, 09:05

Стало відомо, що з ними пропонують робити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 квітня, видання ВВС повідомило, що у ВООЗ звернулися до країн Африки. А саме з проханням не утилізувати вакцини проти коронавірусу. Мова йде про препарати, термін дії яких вичерпався.

В Малаві та Південному Судані раніше заявили про намір утилізувати 75 тисяч доз препарату Oxford-AstraZeneca, термін дії яких закінчився всередині квітня. У ВООЗ зазначили, що вакцини треба зберігати та чекати подальших вказівок.

Зазначимо, що у Центрі з контролю за захворюваннями в Африці (Africa CDC) заявили, що часто вакцини можна використовувати впродовж 36 місяців після закінчення терміну придатності.