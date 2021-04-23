У Латвії вибачились перед російськомовними за рекламу вакцини

Аня Мартинюк 23 квітня 2021, 08:29

Вона виявилась некоректною.

Новину передає «Преса України».

У Латвії розгорівся великий скандал, пов'язаний з рекламою вакцинації. Рекламне агентство Nord DDB Riga представило плакат, за який згодом довелось вибачатися перед російськомовними жителями країни.

На плакаті зображений чоловік та цитата «Я вакцинуюся, бо хочу зустрітися з прабабусею та прадідом». Так, можна подумати, що вакцина відправляє на той світ до уже мертвих родичів.

«Ми хочемо щиро вибачитися як перед російськомовними жителями, яких зачепила помилка перекладу в рекламних матеріалах, так і перед усіма учасниками процесу вакцинації: лікарями, медсестрами, іншими працівниками медичних установ і всіма, хто піклується про те, щоб процес вакцинації в Латвії проходив гладко і швидко», - зазначили в агентстві.

В результаті текст змінили наступним чином: «Я вакцинуюсь, бо хочу з'їздити в гості до бабусі та дідуся».