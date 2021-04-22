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В Україні почали вакцинувати співробітників ДСНС

Аня Мартинюк 22 квітня 2021, 14:02
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В Україні почали вакцинувати співробітників ДСНС

В хід пішли вакцини CoronaVac та Comirnaty.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 квітня,  українських рятувальників почали вакцинувати від коронавірусу препаратами CoronaVac і Comirnaty. Про це розповіли у прес-службі ДСНС.

«Серед особового складу і співробітників ДСНС вакцинація добровільна, проте необхідно розуміти, що чим швидше вдасться створити колективний імунітет, тим швидше людство зможе повернутися до звичайного ритму життя», - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, CoronaVac – це вакцина Sinovac Biotech, а Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

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