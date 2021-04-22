В Україну заходить похолодання - синоптик

Міг дешевше - Держрезерв закупив тушонку на 46 млн грн 13:02
З бюджету України витратять мільярд гривень на ноутбуки 11:47
Підприємства можуть викликати мобільну бригаду для вакцинації – Ляшко 09:37
Причини смертності в Україні - Covid-19 вибився в лідери 13:05
МОЗ закликало українців повідомляти про порушення порядку вакцинації 12:34
Зеленський підписав закон про терміновий призов резервістів 10:27
Росія дозволила жителям окупованих українських територій не здавати тест на COVID-19 09:47
У Мінсоцполітики розповіли, за які покупки українців позбавлятимуть субсидії 13:05
Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу – Степанов 12:27
Воно супроводжуватиметься дощем.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 квітня, український синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україну заходить похолодання. За її прогнозом, 23 квітня температура повітря у західних та північних областях опуститься до +7+12 градусів.
На Сході, Півдні та більшій частині Центру, окрім Вінниччини, стовпчики термометрів покажуть +12+18 градусів. На Сході та південному сході України опади не очікуються.
У Києві вдень очікується до +7+10 градусів. Буде йти дощ.
13:02: Міг дешевше - Держрезерв закупив тушонку на 46 млн грн
11:47: З бюджету України витратять мільярд гривень на ноутбуки
09:37: Підприємства можуть викликати мобільну бригаду для вакцинації – Ляшко
08:30: Степанов представив невтішну коронавірусну статистику
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.