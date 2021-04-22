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В Україну заходить похолодання - синоптик

Аня Мартинюк 22 квітня 2021, 13:39
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В Україну заходить похолодання - синоптик

Воно супроводжуватиметься дощем.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 квітня, український синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україну заходить похолодання.  За її прогнозом, 23 квітня температура повітря у західних та північних областях опуститься до +7+12 градусів.

На Сході, Півдні та більшій частині Центру, окрім Вінниччини, стовпчики термометрів покажуть +12+18 градусів. На Сході та південному сході України опади не очікуються.

У Києві вдень очікується до +7+10 градусів. Буде йти дощ.

 

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