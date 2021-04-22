В Україну заходить похолодання - синоптик

Аня Мартинюк 22 квітня 2021, 13:39

Воно супроводжуватиметься дощем.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 квітня, український синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україну заходить похолодання. За її прогнозом, 23 квітня температура повітря у західних та північних областях опуститься до +7+12 градусів.

На Сході, Півдні та більшій частині Центру, окрім Вінниччини, стовпчики термометрів покажуть +12+18 градусів. На Сході та південному сході України опади не очікуються.

У Києві вдень очікується до +7+10 градусів. Буде йти дощ.