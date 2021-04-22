Міг дешевше - Держрезерв закупив тушонку на 46 млн грн

Аня Мартинюк 22 квітня 2021, 13:02

Як виявилось, гроші платників податків можна було витратити вигідніше.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Державне агентство резерву України замовило у ТОВ "Емі Він" м'ясні консерви. А саме на суму 46,08 млн грн. Так, 600 тисяч банок тушкованої яловичини масою 525 г обійшлися в 76,80 грн за банку, або в 146,29 грн за кілограм.

Відомо, що нещодавно військова частина Т0310 Міноборони замовила цю ж тушковану яловичину, але на 8% дешевше – по 135,00 грн за кілограм. Проте в цю суму не включено ПДВ.

Журналісти тим часом зауважили, що у супермаркеті «Метро» аналогічна яловичина обійдеться у 66,50 грн за банку, або 126,67 грн за кілограм. Це роздрібна ціна, гуртова – ще вигідніша. Проте варто врахувати доставку.