У двох країнах виявили підроблену вакцину Pfizer

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Препарат встигли ввести людям.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 квітня, стало відомо, що у Польщі та Мексиці виявили підроблену вакцину Pfizer. За даними The Wall Street Journal, у Мексиці фальсифікат виявили під час проведення вакцинації. Тут препарат вкололи 80 людям. Відомо, що вартість дози становила близько тисячі доларів.
У Польщі провести вакцинацію фальсифікатом не встигли. Як зазначається, ймовірно, що у флаконах знаходився засіб від зморшок. У двох випадках флакони були вилучені в ході спецоперацій.
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