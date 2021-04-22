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У двох країнах виявили підроблену вакцину Pfizer

Аня Мартинюк 22 квітня 2021, 12:24
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У двох країнах виявили підроблену вакцину Pfizer

Препарат встигли ввести людям.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 квітня, стало відомо, що у Польщі та Мексиці виявили підроблену вакцину Pfizer. За даними The Wall Street Journal, у Мексиці фальсифікат виявили під час проведення вакцинації. Тут препарат вкололи 80 людям. Відомо, що вартість дози становила близько тисячі доларів.

У Польщі провести вакцинацію фальсифікатом не встигли. Як зазначається, ймовірно, що у флаконах знаходився засіб від зморшок. У двох випадках флакони були вилучені в ході спецоперацій.  

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