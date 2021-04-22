З бюджету України витратять мільярд гривень на ноутбуки

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 квітня, стало відомо, що Кабмін затвердив механізм надання й розподілу субвенції на боротьбу з COVID-19 та його наслідками у школах. Так, цілий мільярд гривень буде виділено на закупівлю ноутбуків для вчителів, а також на засоби захисту.
Про це розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Він уточнив, що на ноутбуки піде 980 мільйонів гривень, а на засоби захисту 20 мільйонів гривень відповідно.
За його словами, придбані за бюджетні кошти ноутбуки використовуватимуться виключно для організації навчання у школах у період карантину, коли учні не відвідуватимуть школи.
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