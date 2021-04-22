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З бюджету України витратять мільярд гривень на ноутбуки

Аня Мартинюк 22 квітня 2021, 11:47
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З бюджету України витратять мільярд гривень на ноутбуки

Стало відомо, хто отримає пристрої за кошт платників податків України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 квітня, стало відомо, що Кабмін затвердив механізм надання й розподілу субвенції на боротьбу з COVID-19 та його наслідками у школах. Так, цілий мільярд гривень буде виділено на закупівлю ноутбуків для вчителів, а також на засоби захисту.

Про це розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Він уточнив, що на ноутбуки піде 980 мільйонів гривень, а на засоби захисту 20 мільйонів гривень відповідно.

За його словами, придбані за бюджетні кошти ноутбуки використовуватимуться виключно для організації навчання у школах у період карантину, коли учні не відвідуватимуть школи.

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