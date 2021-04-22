Підприємства можуть викликати мобільну бригаду для вакцинації – Ляшко

Аня Мартинюк 22 квітня 2021, 09:37

Однак, не всі підприємства.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 квітня, у прес-службі МОЗ навели слова санітарного лікаря Віктора Ляшка. Останній заявив, що трудовим колективам, де працюють 50 і більше осіб, запропонували оформляти заявки на вакцинацію мобільними бригадами.

«Організовані колективи, які мають в своєму штаті понад 50 осіб, бажаючих вакцинуватися, можуть записати їх в чергу на щеплення від Covid-19», - йдеться в повідомленні.

Для цього достатньо зателефонувати в контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19.