Підприємства можуть викликати мобільну бригаду для вакцинації – Ляшко

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Однак, не всі підприємства.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 квітня, у прес-службі МОЗ навели слова санітарного лікаря Віктора Ляшка. Останній заявив, що трудовим колективам, де працюють 50 і більше осіб, запропонували оформляти заявки на вакцинацію мобільними бригадами.
«Організовані колективи, які мають в своєму штаті понад 50 осіб, бажаючих вакцинуватися, можуть записати їх в чергу на щеплення від Covid-19», - йдеться в повідомленні.
Для цього достатньо зателефонувати в контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
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