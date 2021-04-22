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США дадуть Україні летальну зброю

Аня Мартинюк 22 квітня 2021, 09:02
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США дадуть Україні летальну зброю

Відповідний законопроект уже ухвалено. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 квітня, стало відомо, що Комітет Сенату США у закордонних справах підтримав законопроект «Про партнерство з Україною у сфері безпеки». Він передбачає збільшення військової допомоги Україні.

Так, розмір допомоги складе  $300 мільйонів. Документом передбачається, що Штати нададуть Україні навіть летальну зброю.

Голова комітету Роберт Менендес заявив, що ситуація в сфері безпеки погіршується, адже тисячі російських військових накопичуються на кордоні України. 

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