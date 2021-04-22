США дадуть Україні летальну зброю

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Відповідний законопроект уже ухвалено.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 квітня, стало відомо, що Комітет Сенату США у закордонних справах підтримав законопроект «Про партнерство з Україною у сфері безпеки». Він передбачає збільшення військової допомоги Україні.
Так, розмір допомоги складе $300 мільйонів. Документом передбачається, що Штати нададуть Україні навіть летальну зброю.
Голова комітету Роберт Менендес заявив, що ситуація в сфері безпеки погіршується, адже тисячі російських військових накопичуються на кордоні України.
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