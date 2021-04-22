Степанов представив невтішну коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 22 квітня 2021, 08:30

За добу померли майже 500 людей.

Новину передає «Преса України».

Станом на 22 квітня у світі кількість хворих на коронавірус наблизилась до 144 мільйонів. В Україні за минулу добу хворих побільшало на 16 235 осіб. В результаті з часу спостереження в країні було виявлено 1 990 353 ковідних хворих.

На жаль, за минулу добу 470 осіб померли. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов в соцмережі Фейсбук. За його даними, за добу одужала 18 831 особа.

16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 квітня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Среда, 21 апреля 2021 г.

Варто зазначити також, що серед нових хворих 663 дитини і 319 медпрацівників, а найбільша кількість хворих фіксувалася в Харківській області - 1 333 особи.