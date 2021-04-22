В Україні продовжили карантин

Міг дешевше - Держрезерв закупив тушонку на 46 млн грн 13:02
З бюджету України витратять мільярд гривень на ноутбуки 11:47
Підприємства можуть викликати мобільну бригаду для вакцинації – Ляшко 09:37
Причини смертності в Україні - Covid-19 вибився в лідери 13:05
МОЗ закликало українців повідомляти про порушення порядку вакцинації 12:34
Зеленський підписав закон про терміновий призов резервістів 10:27
Росія дозволила жителям окупованих українських територій не здавати тест на COVID-19 09:47
У Мінсоцполітики розповіли, за які покупки українців позбавлятимуть субсидії 13:05
Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу – Степанов 12:27
Діятиме він до 30 червня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 квітня, Кабмін прийняв рішення продовжити чинний карантин, введений через пандемію коронавірусу, на більш, ніж два місяці. До 30 червня. Також продовжується і режим надзвичайної ситуації.
Як повідомлялось раніше, очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що на період Пасхи і травневих свят в країні діятиме адаптивний карантин. Мер Києві Віталій кличко тим часом попередив киян, що заходи, навпаки, будуть посилені.
13:02: Міг дешевше - Держрезерв закупив тушонку на 46 млн грн
11:47: З бюджету України витратять мільярд гривень на ноутбуки
09:37: Підприємства можуть викликати мобільну бригаду для вакцинації – Ляшко
08:30: Степанов представив невтішну коронавірусну статистику
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.