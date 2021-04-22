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В Україні продовжили карантин

Аня Мартинюк 21 квітня 2021, 14:05
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В Україні продовжили карантин

Діятиме він до 30 червня.

 Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 квітня, Кабмін прийняв рішення продовжити чинний карантин, введений через пандемію коронавірусу, на більш, ніж два місяці. До 30 червня. Також продовжується і режим надзвичайної ситуації.

Як повідомлялось раніше, очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що на період Пасхи і травневих свят в країні діятиме адаптивний карантин. Мер Києві Віталій кличко тим часом попередив киян, що заходи, навпаки, будуть посилені.

 

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