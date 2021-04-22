США збільшать військову допомогу Україні

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На тлі нарощення РФ присутності біля кордону з Україною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 квітня, стало відомо, що Комітет Сенату США у закордонних справах планує розглянути й одразу схвалити сьогодні законопроект «Про партнерство з Україною у сфері безпеки».
Він передбачає виділення Україні більшої щорічної військової допомоги. За попередніми даними, українській державі навіть мають надати летальну зброю. А саме на тлі нарощення РФ присуності біля українського кордону.
Відповідну заяву зробив голова комітету Сенату США Роберт Мемендес, коли спілкувався з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
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