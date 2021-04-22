США збільшать військову допомогу Україні

Аня Мартинюк 21 квітня 2021, 13:37

На тлі нарощення РФ присутності біля кордону з Україною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 квітня, стало відомо, що Комітет Сенату США у закордонних справах планує розглянути й одразу схвалити сьогодні законопроект «Про партнерство з Україною у сфері безпеки».

Він передбачає виділення Україні більшої щорічної військової допомоги. За попередніми даними, українській державі навіть мають надати летальну зброю. А саме на тлі нарощення РФ присуності біля українського кордону.

Відповідну заяву зробив голова комітету Сенату США Роберт Мемендес, коли спілкувався з главою МЗС України Дмитром Кулебою.