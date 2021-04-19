Как выбрать деловое платье для офиса: соблюдаем дресс-код

zmxn 17 квітня 2021, 12:18

Вне зависимости от того, насколько строгий дресс-код у вас на работе, все равно хочется выглядеть женственно. А что может быть более женственным, чем платья? Хотя ультракороткое мини в офис вы вряд ли наденете, да и платье с обилием декора, напоминающее вечернее, тоже. Потому к выбору женских платьев нужно подходить с особой внимательностью, чтобы подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки, а также соответствовать канонам делового гардероба. Рассказываем о главных правилах выбора делового наряда.

Как выбрать фасон?

Для начала расскажем немного о подходящих для офисного дресс-кода фасонах, а также о том, кому они подойдут.

Платье-футляр

Строгий вариант платья, который зачастую сочетают с тонким гольфом или шифоновой блузкой. Платье не облегает, но красиво лежит на фигуре, зачастую оно приталено, но более свободно в груди и талии. Этот фасон — наиболее удачный вариант для дам, обладающих пышными формами. К такому наряду хорошо подходят высокие сапоги. Платье-футляр чаще всего выбирают офисные работницы.

Платье-рубашка

Еще один отличный вариант для офиса. Он хорошо подходит для теплого времени года и даже для жаркого лета. Выбирайте варианты из легких тканей в длине миди. Рукав может быть коротким, а длинный всегда можно закатать. Пуговицы по передней планке, острый воротник, карманы на груди добавят строгости такому наряду.

Платье-бандаж

Это облегающее платье из плотной эластичной ткани. Оно может быть выполнено как с рукавами, так и без. Благодаря приталенности отлично согревает и удерживает тепло. Но подходит такое платье лишь обладательницам безукоризненной фигуры, так как этот фасон способен подчеркнуть лишнее. Также стоит помнить о допустимой длине — не выше, чем на ладонь от колена.

Сарафан

Такие женские платья идут без рукавов, и надеваются поверх другой одежды, вроде рубашки, гольфа (водолазки) или блузки. Сарафаны могут быть и облегающими, и А-образного силуэта. Хорошо подходят для тех, кто предпочитает разнообразие, ведь с одним сарафаном, но разными кофтами и рубашками можно создавать новое настроение в гардеробе каждый день.

Туника

Отличный вариант для тех, кто любит продемонстрировать стройные ноги, но хочет скрыть недостатки в области талии. Платье-тунику можно носить как с колготами (теплыми или капроновыми), так и с лосинами (леггинсами). Как правило, туники достаточно короткие, потому, если это позволяет офисный дресс-код, их лучше надевать с очень плотными колготами или леггинсами.

Свободный крой

Платья оверсайз носятся не только на прогулки, но и в офис. Только это не должен быть наряд в мешковатом уличном стиле из дешевых тканей. Свободное от самого верха платье для работы должно быть прямого покроя из благородных тканей. Особое внимание уделите цвету, а также платья-оверсайз для офиса не должны быть в длине макси.

Как выбрать ткань?

Для лета выбирайте натуральные ткани. Ведь, скорее всего, вы будете проводить в офисе целый день. Не во всех кабинетах работают кондиционеры, согласитесь. А сидеть 8 часов в синтетике вам вряд ли понравится. Идеальными будут платья из льна, хлопка, шелка. Помните, что лен сильно мнется, потому если вам приходится много сидеть, предпочтите льну хлопок. Можно выбрать и ткани с добавлением синтетики, но не более 10%.

Для холодного времени года смело выбирайте костюмные ткани с добавлением натуральной шерсти. Но ее не должно быть много, так как она может колоть кожу. Хороша костюмка с шерстью для сарафанов, под которые вы наденете блузу или водолазку. Также можно надевать платья из трикотажа, вязки, кашемира, шерсти. Сатин, атлас и прочие ткани с блеском тоже уместны. Но старайтесь не переборщит и не используйте люрекс.

Как выбрать цвет?

Офисные наряды должны быть сдержанных оттенков. Но это не значит, что они должны быть скучными! Сегодня дизайнеры предлагают такое изобилие вариантов цветовых решений, что каждый для себя найдет свой: