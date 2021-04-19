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У Мін’юсті нагадали про право батька йти у відпустку з нагоди народження дитини

Аня Мартинюк 19 квітня 2021, 11:17
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У Мін’юсті нагадали про право батька йти у відпустку з нагоди народження дитини

На чотирнадцять днів. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 квітня, у прес-службі Мінюсту повідомили, що українські чоловіки оформлятимуть відпустку при народженні дитини на термін до 14 днів. За рахунок роботодавця. ВРУ ухвалила відповідний закон.

«Така відпустка може надаватися чоловікові, дружина якого народила дитину, або батькові дитини в разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з її матір'ю, але якщо вони спільно проживають. Чоловік може скористатися додатковою оплачуваною 14-денною відпусткою впродовж 3місяців з дня народження дитини», - уточнили у відомстві.

Також на двотижневу відпустку можуть розраховувати бабусі чи дідусі або інший повнолітній родич дитини, який фактично доглядає за малюком. Варто зазначити, що це можливо, якщо мати одиначка або батько одинак. Відпустку може отримати лише одна особа.

 

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