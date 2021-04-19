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Бельгія зніме заборону на туристичні поїздки в ЄС

Аня Мартинюк 19 квітня 2021, 10:43
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Бельгія зніме заборону на туристичні поїздки в ЄС

Однак ряд вимог до мандрівників буде збережено.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 квітня, стало відомо, що Бельгія знімая заборону на туристичні поїздки в країни ЄС. Причина - зниження темпів поширення коронавірусної інфекції та прискорення темпів вакцинації. 

Разом з тим влада рекомендує мандрівникам уникати регіони, де несприятлива епідеміологічна ситуація. Відомо, що після мандрівки в країни ЄС бельгійці заповнятимуть анкету, де вказуватимуть подробиці про свою поїздку, а також вони будуть дотримуватися тижневого карантину вдома. Також людей зобовяжуть два рази здавати тест на коронавірус.

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