Синоптик попередила українців про сильні дощі

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Також не варто очікувати сильного потепління.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 20-го квітня в країну переміститься атмосферний вихор з низьким тиском у центрі. Це означає, що найближчої ночі опади у вигляді дощу можна очікувати на Півдні, а впродовж доби вони посунуться на Схід та Центр країни.
«Дощі можуть бути сильними! До опадів приєднається сильний вітер», - попередила синоптик.
На Заході теж ймовірні опади, місцями ймовірні грози. Стовпчики термометрів покажуть вночі +3+7 градусів, вдень +9+13 градусів. У Києві вдень +10+12 градусів, можливий невеликий дощ. За прогнозом Діденко, Вербна неділя також буде холодною та вітряною.
11:17: У Мін’юсті нагадали про право батька йти у відпустку з нагоди народження дитини
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