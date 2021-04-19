Синоптик попередила українців про сильні дощі

Аня Мартинюк 19 квітня 2021, 10:12

Також не варто очікувати сильного потепління.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 20-го квітня в країну переміститься атмосферний вихор з низьким тиском у центрі. Це означає, що найближчої ночі опади у вигляді дощу можна очікувати на Півдні, а впродовж доби вони посунуться на Схід та Центр країни.

«Дощі можуть бути сильними! До опадів приєднається сильний вітер», - попередила синоптик.

На Заході теж ймовірні опади, місцями ймовірні грози. Стовпчики термометрів покажуть вночі +3+7 градусів, вдень +9+13 градусів. У Києві вдень +10+12 градусів, можливий невеликий дощ. За прогнозом Діденко, Вербна неділя також буде холодною та вітряною.