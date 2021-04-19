НБУ розпочав тиждень з ослаблення гривні

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Американська валюта відбила собі дві копійки.
Новину передає «Преса України».
На сьогодні, 19 квітня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Долар коштує 27,97 грн , що більше від попереднього встановленого банком курсу на 2 копійки.
Євро коштує 33,52 грн, що на 6 копійок більше від попереднього встановленого банком курсу.
Готівкові курси валют наступні: купівля долара проходить за 27,85 грн, продаж за 28,05 грн; купівля євро проходить за 33,19 грн, продаж за 33, 56 грн.
08:32: Карантин не для всіх – Тищенко влаштував дружині свято в стилі «дорого й багато»
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