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НБУ розпочав тиждень з ослаблення гривні

Аня Мартинюк 19 квітня 2021, 09:31
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НБУ розпочав тиждень з ослаблення гривні

Американська валюта відбила собі дві копійки.

Новину передає «Преса України».

На сьогодні, 19 квітня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Долар коштує 27,97 грн , що більше від попереднього встановленого банком курсу на 2 копійки.

Євро коштує 33,52 грн, що на 6 копійок більше від попереднього встановленого банком курсу.

Готівкові курси валют наступні: купівля долара проходить за 27,85 грн, продаж за 28,05 грн; купівля євро проходить за 33,19 грн, продаж за 33, 56 грн.

   

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