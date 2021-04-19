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В Україні плюс 6506 ковідних хворих

Аня Мартинюк 19 квітня 2021, 08:58
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В Україні плюс 6506 ковідних хворих

За добу померли 214 осіб, у яких був коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Станом на 19 квітня в світі зафіксовано понад 141 млн хворих на коронавірус. В Україні хворих побільшало на 6506 осіб. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Серед нових хворих 253 дитини і 98 медпрацівників.

6 506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 квітня 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 18 апреля 2021 г.

Відомо, що за добу померли 214 осіб,  найбільша кількість випадків зараження за минулу добу була зафіксована у Дніпропетровській області – 761 людина, у Харківській області - 622 особи.

 

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