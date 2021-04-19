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Алла Барановська потребувала вечірки.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти видання «Страна» дізналися, що у Києві карантинні заходи повинні дотримуватися лише прості люди. Непрості, такі як представник президентської фракції «Слуга народу» Миколоа Тищенко, не повинні.
Останній влаштував пишне гуляння з нагоди дня народдження дружини Алли Баранівської. Так, свято проходило в ресторані Fairmont, що є грубим порушенням карантинних заходів.
Персонал закладу носив захисні маски, гості – ні. Варто зазначити, що Микола Тищенко системно ігнорує карантинні заходи. Раніше в період першого локдауну його ресторан «Велюр» приймав гостей.
08:32: Карантин не для всіх – Тищенко влаштував дружині свято в стилі «дорого й багато»
12:27: Українців планують змусити заново переоформляти субсидії
11:50: Степанов розповів, чи вводитимуть обмеження в Україні з нагоди Великодня
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