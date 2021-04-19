Карантин не для всіх – Тищенко влаштував дружині свято в стилі «дорого й багато»

Аня Мартинюк 19 квітня 2021, 08:32

Алла Барановська потребувала вечірки.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти видання «Страна» дізналися, що у Києві карантинні заходи повинні дотримуватися лише прості люди. Непрості, такі як представник президентської фракції «Слуга народу» Миколоа Тищенко, не повинні.

Останній влаштував пишне гуляння з нагоди дня народдження дружини Алли Баранівської. Так, свято проходило в ресторані Fairmont, що є грубим порушенням карантинних заходів.

Персонал закладу носив захисні маски, гості – ні. Варто зазначити, що Микола Тищенко системно ігнорує карантинні заходи. Раніше в період першого локдауну його ресторан «Велюр» приймав гостей.