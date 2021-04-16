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Вихідні в Україні теплими не будуть

Аня Мартинюк 16 квітня 2021, 14:10
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Вихідні в Україні теплими не будуть

Синоптик представила свіжий прогноз. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 квітня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що найближчі вихідні в Україні теплими не будуть.

«Адже впродовж 17-18 квітня максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +9+13 градусів. Завтра на Заході, а в неділю на Півночі місцями навіть +4+9 градусів», - зазначила Діденко.

Суттєвих опадів 17 квітня не очікується. Однак вночі в західних областях можливий мокрий сніг. 18 квітня опади у вигляді дощу очікуються на Чернігівщині, Сумщині та частині Київщини.

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