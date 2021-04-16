Степанову у ВРЦ принесли похоронні квіти

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Квіти принесла Ольга Стефанишина.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 квітня, міністру охорони здоров'я Максиму Степанову вручили під час виступу в ВРУ похоронний букет. Так, під час години запитань депутат від партії «Голос» Ольга Стефанишина принесла йому букет гвоздик, перев'язаних чорною стрічкою.
Народна обраниця пояснила, чому вона так зробила. За її словами, квіти через неї Степанову передали родичі померлої від коронавірусу людини.
«Ви не здатні забезпечити Україну життєво важливими вакцинами ... Це вам, похоронні квіти, які родичі людини, яка померла в 68 років, попросили передати вам. Щоб ви знали, що за кожною смертю, по 500 в день, стоїть конкретна людина, і конкретні трагедії і людські долі», - драматично заявила вона.
Квіти з трибуни прибрала депутат від президентської фракції «Слуги народу» Галина Третьякова.
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