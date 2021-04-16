На Великдень Київ не «розслабиться»

Українців планують змусити заново переоформляти субсидії 12:27
Степанов розповів, чи вводитимуть обмеження в Україні з нагоди Великодня 11:50
Степанов відзвітував про ситуацію з коронавірусом в Україні 08:36
Українців будуть тупо доїти – Експерт про річний тариф на газ 09:38
Тільки в Україні: Закрити неугодні телеканали і відкрити Алею свободи слова 08:33
Літні українці не хочуть вакцинуватися від коронавіруса 13:50
Власнику судну Ever Given доведеться заплатити $900 млн штрафу 10:16
Johnson & Johnson призупинили поставки своєї вакцини в Європу 09:38
У Лос-Анджелесі за $1,3 млн безпритульним зробили розмітку на асфальті 09:04
Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу в Україні 08:27
Устройство и признаки неисправностей подушки двигателя на Ланос 06:21
Кличко пообіцяв додаткові карантинні заходи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 квітня, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що у Києві на Великдень будуть посилені карантинні заходи. Так, мер пояснив, що це необхідно для того, щоб не трапився інфекційний вибух.
За словами Кличка, нинішні карантинні заходи допомогли тримати ситуацію під контролем, однак вона все ще складна. Нагадаємо, у Києві жорсткий карантин продовжили до 30 квітня.
«Нагадаю, рішення про ослаблення обмежень буде приймати комісія з надзвичайних ситуацій міста, до складу якої входять фахівці різних сфер. У тому числі, і медики - інфекціоністи та епідеміологи. У нас попереду великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідемічні заходи і норми, щоб після свят не відбулося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо», - запевнив Кличко.
Нагадаємо, раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що на Великдень і травневі свята буде діяти адаптивний карантин.
12:27: Українців планують змусити заново переоформляти субсидії
11:50: Степанов розповів, чи вводитимуть обмеження в Україні з нагоди Великодня
08:36: Степанов відзвітував про ситуацію з коронавірусом в Україні
09:38: Українців будуть тупо доїти – Експерт про річний тариф на газ
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.