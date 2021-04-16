На Великдень Київ не «розслабиться»

Аня Мартинюк 16 квітня 2021, 13:10

Кличко пообіцяв додаткові карантинні заходи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 квітня, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що у Києві на Великдень будуть посилені карантинні заходи. Так, мер пояснив, що це необхідно для того, щоб не трапився інфекційний вибух.

За словами Кличка, нинішні карантинні заходи допомогли тримати ситуацію під контролем, однак вона все ще складна. Нагадаємо, у Києві жорсткий карантин продовжили до 30 квітня.

«Нагадаю, рішення про ослаблення обмежень буде приймати комісія з надзвичайних ситуацій міста, до складу якої входять фахівці різних сфер. У тому числі, і медики - інфекціоністи та епідеміологи. У нас попереду великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідемічні заходи і норми, щоб після свят не відбулося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо», - запевнив Кличко.

Нагадаємо, раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що на Великдень і травневі свята буде діяти адаптивний карантин.