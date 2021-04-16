Українців планують змусити заново переоформляти субсидії

Аня Мартинюк 16 квітня 2021, 12:27

3 мільйони українців будуть змушені «ходити по кабінетах» в розпал пандемії.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що 14 квітня Кабмін прийняв нову постанову. Нею він встановив більш жорсткі вимоги до претендентів на отримання від держави знижки у вигляді субсидії. Варто зазначити, що відповідна постанова була прийнята таємно.

В оцінці майнового стану тепер будуть враховувати депозити, аліменти, наявність цінних паперів і та «віртуальні активи» - криптовалюту.

На цьому уряд не зупинився й вирішив ліквідувати місцеві комісії, які займаються субсідіантам, що не проходять по критеріям, але потребують допомоги від держави. Тепер же Мінфін хоче, щоб українці заново подавали документи на субсидії у травні-червні. Це допоможе різко зменшити кількість субсидіантів.