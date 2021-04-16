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Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що 14 квітня Кабмін прийняв нову постанову. Нею він встановив більш жорсткі вимоги до претендентів на отримання від держави знижки у вигляді субсидії. Варто зазначити, що відповідна постанова була прийнята таємно.
В оцінці майнового стану тепер будуть враховувати депозити, аліменти, наявність цінних паперів і та «віртуальні активи» - криптовалюту.
На цьому уряд не зупинився й вирішив ліквідувати місцеві комісії, які займаються субсідіантам, що не проходять по критеріям, але потребують допомоги від держави. Тепер же Мінфін хоче, щоб українці заново подавали документи на субсидії у травні-червні. Це допоможе різко зменшити кількість субсидіантів.
12:27: Українців планують змусити заново переоформляти субсидії
11:50: Степанов розповів, чи вводитимуть обмеження в Україні з нагоди Великодня
08:36: Степанов відзвітував про ситуацію з коронавірусом в Україні
09:38: Українців будуть тупо доїти – Експерт про річний тариф на газ
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