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Прогноз поки оптимістичний.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 квітня, очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що на Великдень і травневі свята в Україні діятиме адаптивний карантин. Тобто додаткових обмежень не вводитимуть.
Нагадаємо, Великдень цього річ припадає на 2 травня.
«Ми не говорили про нові обмеження. Ми не плануємо змін в наш адаптивний карантин, де все чітко викладено. Він працює. Ми це бачимо зараз, як би його безапеляційно не намагалися критикувати. Але всі ми побачили, що він є повністю дієвим», - заявив міністр.
Також Степанов висловив надію, що до свят Київ все ж вийде з «червоної зони».
12:27: Українців планують змусити заново переоформляти субсидії
11:50: Степанов розповів, чи вводитимуть обмеження в Україні з нагоди Великодня
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