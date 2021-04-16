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Степанов розповів, чи вводитимуть обмеження в Україні з нагоди Великодня

Аня Мартинюк 16 квітня 2021, 11:50
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Степанов розповів, чи вводитимуть обмеження в Україні з нагоди Великодня

Прогноз поки оптимістичний.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 квітня, очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що на Великдень і травневі свята в Україні діятиме адаптивний карантин. Тобто додаткових обмежень не вводитимуть. 

Нагадаємо, Великдень цього річ припадає на 2 травня.

«Ми не говорили про нові обмеження. Ми не плануємо змін в наш адаптивний карантин, де все чітко викладено. Він працює. Ми це бачимо зараз, як би його безапеляційно не намагалися критикувати. Але всі ми побачили, що він є повністю дієвим», - заявив міністр.

Також Степанов висловив надію, що до свят Київ все ж вийде з «червоної зони».

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