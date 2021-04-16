На Львівщині проведуть експеримент з вакцинацією

Аня Мартинюк 16 квітня 2021, 11:22

У Моршині провакцинують більшу частину населення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 квітня, стало відомо, що у Моршині, Львівська область, планують провести експеримент з вакциною. Тут стартує проект вакцинації, який передбачає щеплення більшої частини населення. Для цьог овакцинують 70% населення.

У прес-службі Львівської обласної державної адміністрації зазначили, що у Моршині проживає 4 239 осіб. Сюди направлять 2 400 доз вакцин. Відомо, що проект триватиме два тижні. У ньому візьмуть участь виключно повнолітні жителі Моршина.