На Львівщині проведуть експеримент з вакцинацією

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У Моршині провакцинують більшу частину населення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 квітня, стало відомо, що у Моршині, Львівська область, планують провести експеримент з вакциною. Тут стартує проект вакцинації, який передбачає щеплення більшої частини населення. Для цьог овакцинують 70% населення.
У прес-службі Львівської обласної державної адміністрації зазначили, що у Моршині проживає 4 239 осіб. Сюди направлять 2 400 доз вакцин. Відомо, що проект триватиме два тижні. У ньому візьмуть участь виключно повнолітні жителі Моршина.
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