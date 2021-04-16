Степанов відзвітував про ситуацію з коронавірусом в Україні

Аня Мартинюк 16 квітня 2021, 08:36

Ситуація не покращується.

Новину передає «Преса України».

Станом на 16 квітня кількість хворих на коронавірус у світі наближається до 139 мільйонів. Тим часом в Україні за минулу добу хворих побільшало на 17 479 осіб. Такі дані навів міністр МОЗ Максим Степанов.

За його словами, одужали за останні добу 12 054 людини. Серед нових заражених 709 дітей і 378 медпрацівників.

Найбільша кількість випадків захворювання в Харківській області - 1 377 осіб, Львівській області - 1 365 осіб, Одеській області - 1 315 осіб та Дніпропетровській області - 1 332 людини.